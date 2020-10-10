В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,1 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 55 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 137 человек, из них выздоровели 8959 пациентов, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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