В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,1 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:14, 10 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 55 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.
Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 137 человек, из них выздоровели 8959 пациентов, скончались 79 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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