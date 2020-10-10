На утро 10 октября в Казахстане выявили 102 новых случая коронавируса. Всего — 108 663

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 20;



- город Нур-Султан - 13;

- Карагандинская область - 12;

- Северо-Казахстанская область - 12;

- город Алматы - 10;

- Павлодарская область - 9;

- Мангистауская область - 6;

- Атырауская область - 4;

- Акмолинская область - 4;



- Алматинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;



- Костанайская область - 3;



- Жамбылская область - 2;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 108 663 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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