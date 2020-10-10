На утро 10 октября в Казахстане выявили 102 новых случая коронавируса. Всего — 108 663

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 20;
- город Нур-Султан - 13;
- Карагандинская область - 12;
- Северо-Казахстанская область - 12;
- город Алматы - 10;
- Павлодарская область - 9;
- Мангистауская область - 6;
- Атырауская область - 4;
- Акмолинская область - 4;
- Алматинская область - 3;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- Костанайская область - 3;
- Жамбылская область - 2;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 108 663 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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