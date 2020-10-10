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  10 октября 2020
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За сутки в Узбекистане коронавирус выявлен у 328 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки зарегистрировано 328 случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

Также за сутки от коронавируса вылечились 354 пациента, скончались 2 человека.

Из 2622 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 328 находятся в тяжелом состоянии, а состояние 117 человек оценивается как критическое.

Всего общее количество зараженных в Узбекистане достигло 60 450 человек, из них выздоровели 57 330 пациентов.

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