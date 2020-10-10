Испания ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

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CentralAsia (CA) - Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Euronews.

Власти пошли на такой шаг после того, как Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на передвижение в автономном сообществе, так как они затрагивают «основные права и свободы» жителей. С помощью режима повышенной готовности власти Испании вводят ряд карантинных мер

«Власти Мадрида решили ничего не делать. Но на прошлой неделе в автономном сообществе из-за коронавируса скончались 63 человека, сегодня в больницах сообщества находятся свыше 3360 инфицированных, из них 498 — в реанимационных отделениях между жизнью и смертью. Мы можем сидеть сложа руки, но мы можем остановить вирус», - заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Во Франции на акции протеста вышли владельцы баров и фитнес-клубов. В стране усилены санитарные меры, накануне еще четыре города были объявлены зонами наивысшей опасности в связи с ускоряющимися темпами распространения коронавируса. В список добавлен, в частности, Лион.

В крупных городах Германии будут ужесточать меры, если число случаев инфицирования будет превышать 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. Об этом заявила в канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с бургомистрами 11 городов. Ожидается, что в скором времени Берлин будет официально объявлен зоной риска.

В Евросоюзе на первое место по темпам распространения коронавирусной инфекции вышла Чехия. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что в случае ухудшения ситуации власти примут максимально жесткие меры, связанные с остановкой национальной экономики. Сейчас в стране действует запрет на проведение культурных и массовых спортивных мероприятий, закрыты театры и зоопарки.