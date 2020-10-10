В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 152 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 910 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 137;
- Нур-Султан - 13 651;
- Атырауская область - 10 692;
- Карагандинская область - 9866;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6747;
- Шымкент - 5090;
- Алматинская область - 4795;
- Жамбылская область - 4058;
- Северо-Казахстанская область - 3921;
- Павлодарская область - 3798;
- Туркестанская область - 3331;
- Акмолинская область - 3310;
- Актюбинская область - 3204;
- Кызылординская область - 3117;
- Костанайская область - 2935;
- Мангистауская область - 2873.
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