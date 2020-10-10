В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 152 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 910 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 137;

- Нур-Султан - 13 651;

- Атырауская область - 10 692;

- Карагандинская область - 9866;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 5090;

- Алматинская область - 4795;

- Жамбылская область - 4058;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3798;

- Туркестанская область - 3331;

- Акмолинская область - 3310;

- Актюбинская область - 3204;

- Кызылординская область - 3117;

- Костанайская область - 2935;

- Мангистауская область - 2873.

Коронавирус в Казахстане

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