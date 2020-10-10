Глава МИД Монголии встретился с японским коллегой. Фото

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Н.Энхтайван провел официальные переговоры с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Переговоры прошли в дружеской атмосфере, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии монголо-японских отношений, будущих целях и деятельности.









«Нынешний визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который является «третьим соседом» нашей страны и разделяет общие демократические ценности, состоялся вскоре после парламентских выборов и нового правительства Монголии, а также начала деятельности правительства премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга», - подчеркнул глава МИД Монголии. Он также выразил уверенность, что нынешний визит министра будет способствовать дальнейшему укреплению монгольско-японского стратегического партнерства и развитию сотрудничества.





Министр Тосимицу Мотэги подчеркнул важность координации и тесного сотрудничества со странами региона во время глобальной пандемии, а также подтвердил приверженность правительства Японии дальнейшему расширению и укреплению развивающегося стратегического партнерства с Монголией.





Он сказал, что правительство Японии решило предоставить Монголии кредиты в размере 25 миллиардов иен (более 230 миллионов долларов США) на выгодных условиях под процентную ставку 0,01 процента. После официальных переговоров министры подписали обмен нотами о «Заеме на чрезвычайное реагирование на COVID-19».





Тосимицу Мотэги сообщил, что правительство Японии начало выдавать визы монгольским гражданам для поездок в Японию с деловыми целями и для пребывания в Японии на длительный период времени в рамках постепенного открытия взаимных поездок.

Н.Энхтайван выразил глубокую признательность правительству Японии за ее поддержку демократии, реформ и устойчивого развития Монголии с начала 1990-х годов, а также за его поддержку Монголии во время эпидемии COVID-19. Он отметил, что Соглашение об экономическом партнерстве между Монголией и Японией начинает приносить плоды, и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Японией для активного привлечения японских инвестиций, передовых технологий и ноу-хау, диверсификации экономики и увеличения экспорта. Также было предложено созвать в ближайшем будущем заседание соответствующих подкомитетов для активизации реализации Соглашения об экономическом партнерстве.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о визитах на высоком уровне и мероприятиях, которые состоятся в ближайшем будущем. И приняли решение углублять и укреплять стратегическое партнерство между Монголией и Японией в широком спектре областей, включая политику, оборону, торговлю, экономику, сельское хозяйство, культуру, образование и гражданское консульство.

Обсуждали также празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в 2022 году. Стороны подтвердили реализацию Среднесрочной программы монгольско-японского стратегического партнерства и согласовали в ближайшее время содержание следующей программы, которая будет реализована в 2021-2025 годах.





Отмечая, что две страны активно сотрудничают на международной и региональной аренах, стороны подтвердили свое глубокое сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций и будут продолжать тесно сотрудничать в целях процветания в Северо-Восточной Азии и безопасности на Корейском полуострове.

источник: МИД Монголии

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