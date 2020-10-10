Эксперты объяснили, как Китай смог «задушить» эпидемию коронавируса в стране

CentralAsia (CA) - В Китае, откуда началось распространение коронавируса, регистрируют всего несколько десятков новых заражений за сутки, а общее число заболевших за десять месяцев едва превысило 85 тыс. человек.



По последним данным комиссии по здравоохранению Китая, в стране с начала эпидемии зарегистрирован 85 521 случай заражения коронавирусом, от вируса умерли за это время 4634 человека. За последние сутки в стране был диагностирован 21 новый случай коронавируса. По количеству заражений на 1 млн населения Китай сейчас занимает 202-е место в мире.



По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, это не связано в манипуляцией статистикой. «Если бы были тысячи, то мы бы об этом знали», - сказал он в беседе с РБК.



«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем», - считает Альтштейн.



Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также одной из причин назвала дисциплину.



«Я думаю, что тут играют роль сразу несколько факторов. Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию «трех Т» (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения в целом характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», - сказала она.



«Во-вторых, в Китае всегда была смещенная статистика, тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают», - продолжила Попович. Кроме того, она отметила популярность в Китае средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет. «Видимо, их распространение в толще населения дает какие-то результаты для эффективности лечения», - считает специалист.



Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Однако уже к концу марта власти страны сообщили, что в целом смогли остановить распространение эпидемии.



Власти Китая в пиковый период эпидемии в январе закрыли на въезд и выезд город Ухань и провинцию Хубэй. Там ввели полную самоизоляцию для жителей, на два месяца остановили работу всего общественного транспорта. Были закрыты все заведения, непродуктовые торговые объекты, образовательные учреждения. Улицы городов ежесуточно дезинфицировались. Жителей обязали отслеживать свои контакты с помощью мобильных приложений.



Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил тогда, что по данным на 29 марта в Китае было в общей сложности зарегистрировано более 81 тыс. случаев заражения коронавирусом и страна занимала третье место по количеству выявленных заражений. В США к тому времени было диагностировано 122 666 случаев COVID-19, а в Италии 92 472.







