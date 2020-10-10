В Таджикистане завтра состоятся президентские выборы

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CentralAsia (TJ) - В это воскресенье, 11 октября в Таджикистане пройдут президентские выборы. Эти выборы (не считая президентские выборы 1990 года в Таджикской ССР) станут шестыми по счету президентскими выборами в истории независимого Таджикистана.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, на территории республики создано 68 избирательных округов с указанием территории и предварительного количества избирателей, все они были пронумерованы, а также всем им было присвоено название.

Согласно статье 65 Конституции Республики Таджикистан, президент государства избирается путем тайного голосования сроком на 7 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Согласно этой же статье, одно и то же лицо не может быть президентом Таджикистана более двух сроков подряд. Но, по итогам всенародного конституционного референдума 22 мая 2016 года, исключение этого пункта в Конституции сделано только для действующего президента Таджикистана — Эмомали Рахмона, который имеет официальный государственный статус и титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации», правовой статус и полномочия которого определяются специальным конституционным законом.

Согласно этой же, 65-й статье, свою кандидатуру в качестве президента государства может выдвинуть любой гражданин республики не моложе 30 лет, с законченным высшим образованием, имеющий исключительно гражданство Республики Таджикистан, имеющий оконченное высшее образование, владеющий государственным языком, и постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Граждане, имеющие непогашенную судимость, или судимость которых не снята в установленном законом порядке (к примеру оправданием или реабилитацией), а также профессиональные служители религиозных организаций и объединений не могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов. Это аргументируется защитой безопасности государства, а также принципов секуляризма. Согласно этой же статье, гражданин может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если он собрал за выдвижение своей кандидатуры действительные подписи не менее 5% избирателей — это примерно 212-220 тысяч избирателей. Согласно статье 66 Конституции Таджикистана, выборы президента считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей. Избранным на пост президента кандидат, за которого проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно статье 67, избранный и действующий президент не вправе занимать любую другую должность, быть депутатом представительных органов, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

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