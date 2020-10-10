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  10 октября 2020
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В Таджикистане завтра состоятся президентские выборы
фото: АП
фото: АП

CentralAsia (TJ) -  В это воскресенье, 11 октября в Таджикистане пройдут президентские выборы. Эти выборы (не считая президентские выборы 1990 года в Таджикской ССР) станут шестыми по счету президентскими выборами в истории независимого Таджикистана.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, на территории республики создано 68 избирательных округов с указанием территории и предварительного количества избирателей, все они были пронумерованы, а также всем им было присвоено название.

Комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов — действующего президента и лидера левоцентристов и народных демократов Эмомали Рахмона, лидера коммунистов Мироджа Абдуллоева, лидера социалистов Абдухалима Гаффорова, лидера аграриев Руста́ма Латифзода и лидера экономических реформистов Рустама Рахматзода. Кроме Эмомали Рахмона, остальные четыре кандидата являются действующими депутатами палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан.
Согласно статье 65 Конституции Республики Таджикистан, президент государства избирается путем тайного голосования сроком на 7 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Согласно этой же статье, одно и то же лицо не может быть президентом Таджикистана более двух сроков подряд. Но, по итогам всенародного конституционного референдума 22 мая 2016 года, исключение этого пункта в Конституции сделано только для действующего президента Таджикистана — Эмомали Рахмона, который имеет официальный государственный статус и титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации», правовой статус и полномочия которого определяются специальным конституционным законом.

Согласно этой же, 65-й статье, свою кандидатуру в качестве президента государства может выдвинуть любой гражданин республики не моложе 30 лет, с законченным высшим образованием, имеющий исключительно гражданство Республики Таджикистан, имеющий оконченное высшее образование, владеющий государственным языком, и постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Граждане, имеющие непогашенную судимость, или судимость которых не снята в установленном законом порядке (к примеру оправданием или реабилитацией), а также профессиональные служители религиозных организаций и объединений не могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов. Это аргументируется защитой безопасности государства, а также принципов секуляризма. Согласно этой же статье, гражданин может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если он собрал за выдвижение своей кандидатуры действительные подписи не менее 5% избирателей — это примерно 212-220 тысяч избирателей.

Согласно статье 66 Конституции Таджикистана, выборы президента считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей. Избранным на пост президента кандидат, за которого проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно статье 67, избранный и действующий президент не вправе занимать любую другую должность, быть депутатом представительных органов, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

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