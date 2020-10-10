В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 60,5 тысяч

- Узбекистан, общество
- 12:00, 10 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 10 октября в Узбекистане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев достигло 60 562.
Новые случаи выявлены в 10 регионах страны:
- в Наманганской области — 30;
- в Ташкентской области — 21;
- в Самаркандской области — 15;
- в Кашкадарьинской области — 12;
- в Джизакской области — 10;
- в Сурхандарьинской области — 7;
- в Республике Каракалпакстан — 7;
- в Хорезмской области — 5;
- в городе Ташкент — 3;
- в Навоийской области — 2.