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  10 октября 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 60,5 тысяч

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 10 октября в Узбекистане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев достигло 60 562.

Новые случаи выявлены в 10 регионах страны:

- в Наманганской области — 30;

- в Ташкентской области — 21;

- в Самаркандской области — 15;

- в Кашкадарьинской области — 12;

- в Джизакской области — 10;

- в Сурхандарьинской области — 7;

- в Республике Каракалпакстан — 7;

- в Хорезмской области — 5;

- в городе Ташкент — 3;

- в Навоийской области — 2.

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