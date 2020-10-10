Коронавирус: защитит ли маска в проливной дождь и мороз?

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения и Общественная служба здравоохранения Великобритании предупредили о возможном снижении эффективности масок в дождливую погоду и при повышенном уровне влажности, пишет финское издание Ilta-Sanomat.

В интервью The Times профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор рассказал о необходимости менять маски во влажную и мокрую погоду чаще обычного.

В Финском исследовательском центре VTT к снижению защитной функции масок относятся спокойнее, чем в Великобритании.

«Стоит учитывать и влажность, возникающую от дыхания человека. Думаю, микроклимат, формирующийся при ношении маски, будет иметь в большинстве случаев решающее значение», - считает руководитель исследовательской группы VTT Ханну Салмела.

В последние дни Англия страдает от сильных дождей. Салмела считает, что это могло стать одной из причин возникшей дискуссии.

«Наверное, сейчас там эта проблема стала особенно актуальной. Важно помнить, что маски нужны в первую очередь в помещениях, которые не обеспечивают пространство для соблюдения дистанции или не проветриваются», - говорит Ханну Салмела.

Представители здравоохранения Великобритании уже начали говорить об особенностях использования масок в осенний период, например, о необходимости менять маски в дождливые дни чаще. Салмела верит в здравый смысл людей при смене погоды.

«Если на маску попадает дождь, и она намокает, ее защитные свойства могут измениться. Также плохо, если фильтр промокает насквозь».

В такой ситуации многие сменят маску на сухую уже просто по причинам удобства, и представители сферы здравоохранения вполне могут обойтись без дополнительных напоминаний населению.

Эффективность трехслойной маски обычно обеспечивается внутренним нетканым слоем, который вырабатывает статическое электричество. Этот слой эффективно блокирует частицы от 0,65 до 7 микрометров. Со временем уровень заряда снижается, а с ним и защитные свойства маски.

«Обычно хирургические маски тестируют четыре часа в условиях 85-процентной влажности. В повседневных ситуациях маски рекомендуется менять приблизительно раз в час. Не вижу необходимости корректировать эту рекомендацию в связи со сменой погоды».

Кроме тестируемых масок, производимых промышленным способом, многие используют маски, сделанные самостоятельно.

Их эффективность во время дождя и в других условиях неизвестна. Обычно они менее эффективны, чем обычные маски, но способны остановить брызги при чихании и кашле.

Если одобренные хирургические маски блокируют распространение 95-98% частиц, вызывающих коронавирус, то самодельные маски из хлопка показали на тестировании результат 10-20%. Судя по результатам тестов, флисовые шарфы-снуды только увеличивают число капель: ткань разбивает большие капли на много маленьких.

Ханну Салмела напоминает, что стандартные так называемые трехслойные маски спроектированы таким образом, чтобы выдерживать влажность, возникающую от дыхания. Кроме этого, верхний слой маски — водоотталкивающий и может быть покрыт веществом, мешающим ткани впитывать жидкости. Внутренний слой тоже отталкивает влагу.

Нетканый материал для внешнего и внутреннего слоя маски часто изготавливается из полипропилена. Это тот же невпитывающий воду пластик, из которого изготавливают бельевые веревки или тросы, которые месяцами покрыты льдом.

Степень промокания самодельных масок может зависеть, к примеру, от того, из какого материала они сделаны. Наиболее сильными впитывающими свойствами отличаются натуральные материалы, в том числе — хлопок.

При тестировании сертифицированных масок обычно отталкиваются от того, что при использовании в реальных условиях они будут подвергаться воздействию влаги. Ее вызывает водяной пар, возникающий при выдыхании.

«Обычно хирургические маски тестируют при 85% относительной влажности и приблизительно 21 градусе тепла», - говорит Салмела.

85% относительной влажности — это довольно влажная погода, но не дождливый день. Этот показатель приблизительно совпадает с уровнем влажности дыхания человека.

Cо снижением температуры воздуха снижается и уровень влажности. Осенью и зимой влажность ниже, чем при 21 градусе тепла. Как нам следует поступать при температуре ниже нуля градусов?

Защитит ли маска в мороз?

В принципе, маска должна работать.

«При сильных морозах выдыхаемый воздух будет оседать и замерзать на маске, и тогда ее эффективность будет снижаться. Хирургические маски не тестируются в холодных условиях. Перед началом тестов маски помещают в температурный режим минус 30 градусов на 24 часа и в условия плюс 70 градусов на такой же период времени».

Зимние морозы меняют динамику распространения коронавируса капельным путем. В сухом морозном воздухе капли и содержащиеся в них частицы коронавируса легче становятся небольшими аэрозолями, которые способны попадать глубже в органы дыхания. Зимой влажность воздуха снижается и в помещении, что тоже может повлиять на распространение вируса.

Защищает ли маска на мероприятиях под открытым небом, если кто-нибудь кричит?

«На улице тоже нужно соблюдать дистанцию, и в том случае, если это невозможно, необходимо надевать маску. Важно понимать, что мы пользуемся масками в первую очередь для защиты окружающих — особенно если собираемся активно «болеть», — говорит Салмела.

На хоккейных матчах маски особенно важны, ведь, хоккейные встречи проходят на закрытых стадионах.

Разработчики европейских стандартов подошли к требованиям для лабораторных испытаний очень мудро. Для изучения сопротивления маски и имитации дыхания используется трубка диаметром 25 миллиметров — что примерно совпадает с отверстием, формируемым губами кричащего болельщика.