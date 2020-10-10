В России выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 338 (26,0%). Таким образом, всего в стране с начала пандемии нарастающим итогом зафиксировано 1 285 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 50,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 648 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 255 789 человек.