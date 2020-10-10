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  10 октября 2020
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От коронавируса за сутки в России скончались 197 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 197 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 36 и Москве – 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 454 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 285 084 человек, из них выздоровели 1 016 202 человека, под медицинским наблюдением остаются 255 789 пациентов.

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