От коронавируса за сутки в России скончались 197 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 197 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 36 и Москве – 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 454 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 285 084 человек, из них выздоровели 1 016 202 человека, под медицинским наблюдением остаются 255 789 пациентов.