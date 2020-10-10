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  10 октября 2020
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Ученые назвали новые симптомы коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям британские ученые назвали новые симптомы коронавируса, сообщает Daily Mail.

Так, согласно исследованию, боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут выступать симптомами коронавируса.

Сообщается, что британский Минздрав не стал вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в стране официально названы три основных симптома коронавируса: высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

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