Ученые назвали новые симптомы коронавируса

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CentralAsia (CA) - В докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям британские ученые назвали новые симптомы коронавируса, сообщает Daily Mail.



Так, согласно исследованию, боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут выступать симптомами коронавируса.

Сообщается, что британский Минздрав не стал вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.



Сейчас в стране официально названы три основных симптома коронавируса: высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.