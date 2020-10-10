Повлияют ли беспорядки в Кыргызстане на президентские выборы в Таджикистане?

CentralAsia (TJ) - Шестые президентские выборы в истории независимого Таджикистана состоятся в это воскресенье, 11 октября.

Центральная комиссия по выборам и референдумам зарегистрировала пятерых кандидатов на пост президента. Очевидный фаворит — действующий глава государства Эмомали Рахмон.



В беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов отметил, что проблем на выборах у Эмомали Рахмона не будет.



«Это восточная страна, и здесь долгое правление не вызывает раздражения. На востоке лидер должен быть сильным, здоровым, уважаемым. Под такого лидера подстраиваются информационная система, административный ресурс, бизнес. Такая система власти имеет авторитарный характер, но считается, что иначе наступит хаос», - говорит Куртов.



Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что сложно сравнивать Таджикистан с соседним Кыргызстаном, где уже неделю продолжаются беспорядки, вспыхнувшие из-за результатов голосования на парламентских выборах 4 октября.



«В Кыргызстане зарегистрировано 250 партий, число НПО измеряется четырехзначными цифрами. В том числе поэтому в Бишкеке за 15 лет произошло три революции. В Таджикистане этого и близко нет», - подчеркивает эксперт.



Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев утверждает, что таджикские силовики в случае беспорядков будут стрелять на поражение.



«Силовиков хватит, чтобы подавить любые выступления. Легко предположить и аргументацию властей: «Ребята, вы хотите устроить гражданскую войну? Вы знаете, к каким жертвам это привело в прошлый раз?» Поэтому волнений в стиле Кыргызстана и Беларуси ожидать не приходится. Если какие-то выступления и будут, то их быстро подавят», - говорит эксперт.



Он добавил, что опаснее политических протестов для режима Рахмона дестабилизация в соседнем Афганистане: «Ситуация в Афганистане, в том числе на севере страны, ухудшается. Там же много беженцев из Таджикистана, в том числе так называемых ваххабитов. Военное давление на режим Рахмона может усилиться», - предполагает он.

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