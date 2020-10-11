[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 10 180

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 51 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 47 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 180 человек, из них выздоровели 9006 пациентов, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В медучреждениях Монголии остались 5 пациентов с коронавирусом
  • Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе
  • В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com