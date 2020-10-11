Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 10 180

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 51 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 47 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 180 человек, из них выздоровели 9006 пациентов, скончались 79 человек.

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