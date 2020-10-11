На утро 11 октября в Казахстане выявили 94 новых случая коронавируса. Всего — 108 757

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;



- город Нур-Султан - 15;

- Северо-Казахстанская область - 13;



- город Алматы - 9;

- Павлодарская область - 8;

- Атырауская область - 5;



- город Шымкент - 4;



- Акмолинская область - 4;

- Жамбылская область - 4;

- Карагандинская область - 4;



- Костанайская область - 4;



- Актюбинская область - 3;



- Западно-Казахстанская область - 2;



- Мангистауская область - 2.



Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 108 757 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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