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  11 октября 2020
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На утро 11 октября в Казахстане выявили 94 новых случая коронавируса. Всего — 108 757

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;

- город Нур-Султан - 15;

- Северо-Казахстанская область - 13;

- город Алматы - 9;

- Павлодарская область - 8;

- Атырауская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Акмолинская область - 4;

- Жамбылская область - 4;

- Карагандинская область - 4;

- Костанайская область - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 108 757 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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