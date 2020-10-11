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  11 октября 2020
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В Таджикистане начались президентские выборы

CentralAsia (TJ) -  Сегодня в 6 часов утра по местному времени в Таджикистане начались выборы президента, сообщает НИАТ «Ховар».

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, в соответствии с Конституционным законом «О выборах президента Республики Таджикистан» для организации и проведения выборов в стране сформировано 68 избирательных округов, 3375 избирательных участков внутри страны и 39 — за рубежом.

После изучения документов, представленных политическими партиями, комиссия зарегистрировала списки кандидатов от Аграрной партии Таджикистана, Социалистической партии Таджикистана, Народной Демократической партии Таджикистана, Партии экономических реформ Таджикистана и Коммунистической партии Таджикистана. Таким образом, в избирательный бюллетень было включено 5 кандидатов на пост президента республики.

Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут закрыты в 20:00 по местному времени 11 октября.

По данным ЦКВР, для голосования было зарегистрировано 4 943 289 избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей.

Процесс выборов будут отслеживать более 145 международных наблюдателей от различных международных организаций. Кроме того, ход выборов будут освещать более 267 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

Предварительные результаты будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты — не позднее чем через две недели после окончания выборов.

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