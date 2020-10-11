Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 104 тысячам

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 980 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 137;

- Нур-Султан - 13 651;

- Атырауская область - 10 698;

- Карагандинская область - 9878;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 5101;

- Алматинская область - 4795;

- Жамбылская область - 4058;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3800;

- Туркестанская область - 3331;

- Акмолинская область - 3310;

- Актюбинская область - 3204;

- Кызылординская область - 3117;

- Костанайская область - 2935;

- Мангистауская область - 2912.

Коронавирус в Казахстане

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