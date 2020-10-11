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  11 октября 2020
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В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 383 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Последние три дня ВОЗ сообщает о рекордном приросте зараженных. Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Индии — 73 272 и в США — 54 232. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

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