В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 383 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии.



Последние три дня ВОЗ сообщает о рекордном приросте зараженных. Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Индии — 73 272 и в США — 54 232. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.