[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте загорелся вещевой магазин. Сгорело 1500 кв метров площади (видео)

CentralAsia (UZ) -  Утром, 11 октября, в Ташкенте произошёл пожар в одном из крупных вещевых магазинов столицы Uchtepa Outlet Centre, торгующего трикотажными изделиями по оптовым ценам.

Как сообщает МЧС, в 08:50 в дежурную часть УЧС Ташкента поступило сообщение о пожаре в вещевом магазине "Uchtepa Outlet Centre".

"Пожарно - спасательные расчеты МЧС прибыли на место спустя 3 минуты. В 09:44 пламя было локализовано, а в 09:54 полностью потушено. В процессе ликвидации огня было задействовано свыше 10 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила около 1500 кв м", - отмечается в сообщении МЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается экспертами.

print
  • В России выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки
  • В России за сутки от коронавируса скончались 149 человек
  • В Таджикистане начались президентские выборы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com