В Ташкенте загорелся вещевой магазин. Сгорело 1500 кв метров площади (видео)

CentralAsia (UZ) - Утром, 11 октября, в Ташкенте произошёл пожар в одном из крупных вещевых магазинов столицы Uchtepa Outlet Centre, торгующего трикотажными изделиями по оптовым ценам.

Как сообщает МЧС, в 08:50 в дежурную часть УЧС Ташкента поступило сообщение о пожаре в вещевом магазине "Uchtepa Outlet Centre".

"Пожарно - спасательные расчеты МЧС прибыли на место спустя 3 минуты. В 09:44 пламя было локализовано, а в 09:54 полностью потушено. В процессе ликвидации огня было задействовано свыше 10 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила около 1500 кв м", - отмечается в сообщении МЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается экспертами.