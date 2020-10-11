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  11 октября 2020
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Фото — Эмомали Рахмон проголосовал на президентских выборах Таджикистана
// РИА Новости

CentralAsia (TJ) -  Действующий президент Таджикистана, кандидат на пост президента Эмомали Рахмон с использованием своего гражданского права принял участие в выборах и проголосовал за избранного им кандидата, сообщает пресс-служба президента.

Он прибыл в избирательный участок №15 избирательного округа Исмоили Сомони 2, расположенного в районе его проживания.

В стране сегодня проходят шестые президентские выборы в истории независимого Таджикистана.

Центральная комиссия по выборам и референдумам зарегистрировала пятерых кандидатов на пост президента, в том числе и Эмомали Рахмона.

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