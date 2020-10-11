Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 60 894

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 11 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 60 894 (+118).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены: 32 в Наманганской области, 15 в Сырдарьинской области, 13 в Ташкентской области, 11 в Самаркандской области, 11 в Бухарской области, 10 в Хорезмской области, 8 в Джизакской области, 7 в Кашкадарьинской области, в Республике Каракалпакстан, 5 в Сурхандарьинской области.

За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 57704 человека, инфицированных коронавирусом (95%). 2687 пациентов продолжают лечение.