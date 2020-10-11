[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 60 894

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 11 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 60 894 (+118).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены: 32 в Наманганской области, 15 в Сырдарьинской области, 13 в Ташкентской области, 11 в Самаркандской области, 11 в Бухарской области, 10 в Хорезмской области, 8 в Джизакской области, 7 в Кашкадарьинской области, в Республике Каракалпакстан, 5 в Сурхандарьинской области.

За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 57704 человека, инфицированных коронавирусом (95%). 2687 пациентов продолжают лечение.

Новости по теме:

print
  • Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 104 тысячам
  • Настоящая опасность COVID-19 — не вирус, а эгоизм большинства, - эксперт
  • От коронавируса за сутки в России скончались 197 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com