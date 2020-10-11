В каких городах мира таджикистанцы могут проголосовать на президентских выборах? (список)

В каких городах мира таджикистанцы могут проголосовать на президентских выборах?

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане сегодня, 11 октября проходят президентские выборы.

Как сообщает МИД Таджикистана, в 29 зарубежных странах образованы 39 избирательных участков, где созданы необходимые условия для граждан, постоянно проживающих или временно находящихся за пределами страны.



Сегодня за рубежом таджикистанцы принимают участие на выборах в городах: Абу-Даби, Алматы, Аль-Кувейт, Анкара, Ашхабад, Баку, Берлин, Бишкек, Брюссель, Вашингтон, Вена, Доха, Дубай, Екатеринбург, Женева, Исламабад, Кабул, Каир, Киев, Куала-Лумпур, Лондон, Мазари-Шариф, Минск, Москва, Новосибирск, Нур-Султан, Нью-Дели, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул, Ташкент, Тегеран, Токио, Уфа, Файзабад и Эр-Рияд.

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