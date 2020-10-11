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  11 октября 2020
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Россия установила новый рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 634 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 587 (26,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 298 718 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 50,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 476 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 261 921 человек.

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