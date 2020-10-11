В России за сутки от коронавируса скончались 149 человек

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 149 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 35 и Санкт-Петербурге – 21.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 597 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 298 718 человек, из них вылечились 1 020 442 человека, под медицинским наблюдением остается 261 921 пациент.