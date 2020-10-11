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  11 октября 2020
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Выборы президента в Таджикистане признаны состоявшимися, - ЦИК
// РИА Новости

CentralAsia (TJ) -  Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15:00 по местному времени составила 70,71%. ЦИК признала выборы состоявшимися.

Как сообщил глава комиссии Бахтиер Худоерзода, на президентских выборах проголосовали 3 млн 495 тыс. 215 избирателей, или 70,71% от общего количества.

Так как к указанному времени на выборах проголосовало больше половины избирателей, согласно статьи 34 Конституционного закона «О выборах президента республики Таджикистан» выборы признаны состоявшимися.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов: Рустам Латифзода (Аграрная партия), Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия), действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут закрыты сегодня в 20:00 по местному времени.

Предварительные результаты будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты — не позднее чем через две недели после окончания выборов.

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