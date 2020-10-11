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  11 октября 2020
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Милиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Минске. Видео

CentralAsia (CA) -  В Минске проходят очередные воскресные акции протеста против результатов голосования на президентских выборах в Беларуси. Как сообщает РИА Новости, силовики применили для разгона участников акции светошумовые гранаты, водометы.

На улицах Минска ОМОН выставил оцепление, машины с ограждением «Рубеж», водомет, выстроили силовиков со щитами.

По данным ГУВД Минска, задержаны несколько человек, которых доставили в отделения для разбирательства.

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