Милиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Минске. Видео

CentralAsia (CA) - В Минске проходят очередные воскресные акции протеста против результатов голосования на президентских выборах в Беларуси. Как сообщает РИА Новости, силовики применили для разгона участников акции светошумовые гранаты, водометы.



На улицах Минска ОМОН выставил оцепление, машины с ограждением «Рубеж», водомет, выстроили силовиков со щитами.



По данным ГУВД Минска, задержаны несколько человек, которых доставили в отделения для разбирательства.