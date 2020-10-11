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  11 октября 2020
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В Минске произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа. Видео
// Tut.By

CentralAsia (CA) -  В Минске у станции метро «Пушкинская» произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа, сообщает белорусский портал Tut.By.

После того, как силовики задержали нескольких людей и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками. В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали, передает портал.

В нескольких городах Беларуси продолжаются воскресные акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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