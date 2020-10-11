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  11 октября 2020
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В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов
// РИА Новости

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане завершилось голосование на президентских выборах. Предварительные итоги выборов будут объявлены завтра, 12 октября. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и референдумам республики.

Как сообщает НИАТ «Ховар», в выборах приняли участие 159 международных наблюдателей из России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Афганистан, международных и региональных организаций, таких как Содружество Независимых Государств, Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств, Организация экономического сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Российско-Белорусская Межпарламентская Ассамблея, посольств зарубежных стран в Таджикистане, в том числе Китая, США, Пакистана, Японии, России, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республики Германия, Туркменистана, Катара, Кыргызстана и Украины, а также 15 108 национальных наблюдателей.

В 20:00 по местному времени голосование было завершено, и участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. Результаты подсчётов будут занесены в протокол участковой комиссии и отправлены в окружные комиссии.

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