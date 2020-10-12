О.Мишээл: Математика требует много упражнений, смекалки и терпения, поэтому это интересно

CentralAsia (MNG) - 61-я Международная математическая олимпиада проходила с 21 по 22 сентября. В онлайн-олимпиаде приняли участие более 600 учеников из 29 стран. По общему результату Монголия заняла 29-е место. О.Мишээл из средней школы «Шинэ Монгол» завоевал золотую медаль и занял четвертое место в личном зачете. Раньше он выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали. Член сборной Монголии по математике О. Мишээл дал интервью The UBposts о своей любви к математике.

-Это была ваша первая онлайн-олимпиада?

-В июле я впервые побывал на онлайн-олимпиаде. На этот раз на двухдневной олимпиаде ученики наблюдали под камерой, и нам предлагали решить три задачи за четыре с половиной часа. Затем мы отправили наши документы через сканер судьям. Я набрал 99,5 из 100 и занял четвертое место в общем зачете, что принесло мне золотую медаль.

-Вы завоевали много медалей на местных олимпиадах. Сколько вам было лет, когда вы решили посвятить свой ум математике?

-Я любил математику с первого класса школы «Соёмбо». Я участвую в местных и международных олимпиадах уже 12 лет благодаря моим учителям.

-Люди говорят, что математика — царица наук. Что вас привлекает?

-На мой взгляд, математические задачи — это идеи. Задачи воплощают в себе интересные идеи с цифрами и буквами. «Погоня» за идеей и решение проблемы — задача математика. Я получаю удовлетворение после решения сложных задач.

-Как долго вы тренируется каждый день?

-Школьники, входящие в комитет Монгольской математической олимпиады, занимаются в унисон. Мы тренируемся по три-четыре часа дважды или трижды в неделю. Кроме того, я практикуюсь в школе с учителем и дома.

-Есть некоторые задачи, которые международные вдохновители не могут решить по сей день. Вы пробовали некоторые из них?

-Я пытался, но никогда не посвящал себя решению этих больших задач. До сих пор существует много интересных нерешенных задач. Эти задачи выглядят простыми, если вы взглянете на них, но на самом деле они очень сложны. Бывают даже случаи, когда кто-то изобретает какую-то область науки, пытаясь решить задачу. Математика требует много упражнений, смекалки и терпения, поэтому она интересна.

-Кто был вашим самым сильным соперником на Олимпиаде? У вас есть соперники в Монголии?

-Впечатляют школьники из Китая, Индии, Кореи и США. Азиаты часто добиваются успеха на международных турнирах. Немцы и русские тоже хорошие. Также медали олимпиады получили М.Өнөболд из школы №1 и А.Нямдаваа из школы Сант. Мы своего рода друзья-соперники.

-Я предполагаю, что вы побывали во многих странах, чтобы участвовать в международных турнирах. Какую страну лучше всего посетить?

-Да, я побывал во многих странах, так как я был маленьким, чтобы участвовать в турнирах. Я любил Румынию, Таиланд и Великобританию.

-Вы скоро закончите среднюю школу. Вы выбрали будущую профессию?

-Я еще не решил. Интересуюсь математикой, физикой, химией, экономикой и психологией. Я считаю, что выбор профессии — самая сложная проблема. Мне нужно все продумать, чтобы выбрать профессию, которая больше всего нужна Монголии, с учетом того, будет ли она мне интересна и добьюсь успеха?

-Чем вас интересует психология?

-Интересно подумать о том, как работает человеческий мозг и разум. Я слышал, что если один человек смотрит в небо, второй, третий и даже четвертый человек, приближающийся к нему, тоже будут смотреть вверх без причины. Я также где-то читал, что если много людей окажется вокруг аварии, никто не придет на помощь раненым. С другой стороны, если рядом будет только один человек, он обязательно бросится на помощь. Мне это кажется интересным, и я хочу знать причину такого поведения.

-Какую последнюю книгу вы прочитали? У вас есть кумиры?

-Мне нравятся книги по научной фантастике и математике. Я недавно закончил книгу-сериал о Гарри Поттере на английском языке. У меня много кумиров. Мои учителя — мои самые большие кумиры. Батцэнгэл, Батбаяр, Лхагвадулам и Базараа — учителя, которые научили меня математике. Еще есть учитель Д.Алтангэрэл, который меня тренирует, и он очень замечательный человек. Мне очень повезло, что у меня есть все эти опытные учителя и моя прекрасная семья.

-На каком языке излагаются задания на Международной математической олимпиаде? На скольких языках вы свободно говорите?

-Я свободно говорю по-английски. Инструкции написаны на английском и родном языке участников. Я внимательно читаю на обоих языках и сравниваю их, чтобы избежать недоразумений. Также я немного знаю японский.

-Чем вы занимаетесь в свободное время?

-У меня мало свободного времени. Я провожу время в пути между домом, школой и тренировкой. Я не выхожу, если в этом нет необходимости. Но думаю, что много гуляю. Я иду быстрее всех. Я считаю, что ходьба — это для меня спорт.

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