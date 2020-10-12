Функция донорства крови представлена на Facebook в Монголии

CentralAsia (MNG) - В целях расширения возможностей для населения получать информацию о сдаче крови и облегчения этого процесса Facebook в партнерстве с Министерством здравоохранения страны ввел функцию сдачи крови для жителей Монголии.

Функция донорства крови будет уведомлять пользователей о ближайших запросах на сдачу крови из центров крови, а также о возможностях сдать кровь. Благодаря этой функции организации также могут отправлять запросы в центры крови для организации мероприятий по сдаче крови.

Министерство здравоохранения Т.Мөнхсайхан сказал: «Правительство Монголии и Министерство здравоохранения работают над выполнением своих юридических обязательств по обеспечению выполнения законодательства о донорах крови, созданию резервов крови, продуктов крови и замещающих жидкостей на случай чрезвычайных ситуаций. , обеспечить безопасность крови и комплексно организовать соответствующие мероприятия.

Примером постоянного внимания правительства к обеспечению безопасности крови и созданию резервов крови является реконструкция Национального центра крови и 26 местных центров крови, предоставление оборудования и обучение персонала в рамках Пятого проекта развития сектора здравоохранения, реализуемого с поддержка Азиатского банка развития.

Глава отдела государственной политики Монголии, Гонконга и Тайваня в Facebook Джордж Чен сказал: «Мы рады сотрудничать с Министерством здравоохранения в защите общественного здоровья, а также в части контрмер, принимаемых против COVID-19, путем внедрения функция сдачи крови в приложении Facebook. Facebook постоянно ведет свою деятельность с целью донести информацию до всех пользователей и связать их через нашу платформу. Поскольку поддержание запасов крови на достаточном уровне является проблемой, которая постоянно возникает в секторе здравоохранения, количество доноров крови будет увеличиваться за счет предоставления информации о том, где и когда люди могут сдавать свою кровь, что внесет значительный вклад в решение этой проблемы».

На данный момент более 70 миллионов человек подписались на донорство крови на Facebook. Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, посетите facebook.com/donateblood

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