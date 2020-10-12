Стартовал конкурс монгольского мастерства — «Mongolian skills-2020»

CentralAsia (MNG) - Министерство труда и социальной защиты в сотрудничестве с Немецкой корпорацией международного сотрудничества (GIZ) и профессиональными ассоциациями организует конкурс «Монгольские навыки-2020» — «Mongolian skills-2020» среди центров профессионального обучения и производства. Победители турнира будут представлять страну на 46-м Всемирном соревновании навыков, которое состоится в следующем году в Шанхае, Китай.





Соревнование проводится по семи направлениям, а именно: сварка, кладка кирпича, электроника, столярное дело, сантехника, кулинария и токарные работы, и около 80 студентов из 32 профессиональных учебных заведений 21 аймака и девяти районов оспаривают свое профессиональное мастерство на первом этапе конкурса.









Профессиональные ассоциации и общественные организации совместно организуют конкурсы на каждом мероприятии. В частности, команда организаторов конкурса столярных изделий состоит из делегатов Министерства труда и социальной защиты, Центра оценки профессионального образования, проекта «Совместное профессиональное образование и обучение» GIZ, Worldskills Mongolia или НПО Партнерства по профессиональному образованию и обучению и Ассоциации монгольских лесоводов и предпринимателей в области деревообработки.

Конкурс «Монгольские навыки» имеет важное значение для повышения качества профессионального образования и обучения и повышения ценности его выпускников и специалистов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения