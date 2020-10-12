Постпред Монголии в ООН выступил на заседании второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН

CentralAsia (MNG) - Экономический и финансовый комитет (Второй комитет) Генеральной Ассамблеи на своей семьдесят пятой сессии начал работу 5 октября, чтобы обсудить вопросы, касающиеся экономического роста и развития, такие как вопросы макроэкономической политики; финансирование развития; устойчивое развитие; населенные пункты; глобализация и взаимозависимость; искоренение бедности; операционная деятельность по развитию; развитие сельского хозяйства, продовольственная безопасность и питание; информационные и коммуникационные технологии в целях развития; и к глобальному партнерству. Второй комитет также рассматривает вопросы, касающиеся групп стран, находящихся в особых ситуациях.

Энхболд Воршилов, Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций, выступил на общих прениях Второго комитета 8 октября, рассказав о политике правительства Монголии в области социально-экономического развития, а также о действиях и мерах, предпринимаемых для преодоления трудностей пандемии с минимальными потерями.

Отметив, что Монголия стремится укрепить партнерство со своими соседями и другими странами мира и расширить свое участие в региональной экономической интеграции, Постоянный представитель Энхболд подчеркнул, что Аналитический центр для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, который был создан по инициативе Монголии, играет важную роль. роль в усилиях по устойчивому росту развивающихся стран и призвал к поддержке государств-членов ООН, партнеров по развитию и других заинтересованных сторон в деятельности Аналитического центра.

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