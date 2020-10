Представители СМИ Монголии приняли участие в ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ

CentralAsia (MNG) - Участники ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ подчеркивают необходимость соблюдения обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ при одновременном противодействии «вредоносному контенту».

9 октября 2020 года завершилась 22-я Центральноазиатская конференция СМИ, организованная в режиме онлайн Офисом Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (Representative on Freedom of the Media - RFoM).

В течение трехдневной конференции около 150 журналистов, представителей НПО, академических кругов, международных экспертов и государственных органов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии обсудили широкий круг вопросов, связанных со свободой. средств массовой информации и свободы информации в регионе, уделяя особое внимание влиянию пандемии COVID-19.

Конференция в этом году была посвящена теме «Укрепление разнообразия и плюрализма СМИ в Центральной Азии» и состояла из трех пленарных заседаний.

На первом заседании были рассмотрены недавние шаги, предпринятые правительствами и платформами социальных сетей для регулирования так называемого «вредоносного контента», а также реакция организаций по защите прав СМИ и редакций на эти шаги. Участники вместе с региональными и международными экспертами обсудили способы противодействия дезинформации, разжиганию ненависти и другим формам того, что широко называется «вредоносным контентом» в автономном режиме и в Интернете, при одновременном соблюдении прав человека, свободы средств массовой информации и верховенства закона. Также обсуждались возможности и проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта и различных автоматизированных систем при противодействии разжиганию ненависти в Интернете.

Вторая сессия была посвящена продвижению разнообразия в основных СМИ. В частности, на заседании обсуждалась важность обеспечения сбалансированного и репрезентативного освещения социальных вопросов без расовой или этнической предвзятости. На третьей сессии представители гражданского общества и правительства из Центральной Азии и Монголии представили обзор развития свободы СМИ в своих странах за последний год. Особое внимание они уделяли проблемам, связанным с пандемией COVID-19, включая текущее законодательство и политику, которые могут оказать сдерживающее воздействие на свободу СМИ.

«Пандемия COVID-19 сильно ударила по средствам массовой информации и серьезно повлияла на свободу сообщений. Первостепенное значение имеет обеспечение свободного потока надежной информации при одновременной борьбе с дезинформацией», - сказал Юрген Хейссель, директор Офиса RFoM ОБСЕ. «Давайте помнить, что международное право обеспечивает руководство для соблюдения хрупкого баланса между обязательствами государств по защите своих граждан от незаконного и« вредного контента », такого как разжигание ненависти или подстрекательство к терроризму, с одной стороны, и свободой выражения мнений и свободными СМИ с другой. с другой стороны», - добавил он.

Обсуждения также подчеркнули необходимость активизировать региональные усилия по повышению медиаграмотности, укреплению эффективных систем подотчетности СМИ и достижению большего соблюдения этических стандартов.

