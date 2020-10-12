На фоне проблем родного языка этнические монголы КНР в Австралии проявляют осторожност

CentralAsia (MNG) - В автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае движение по сокращению преподавания на монгольском языке в пользу мандаринского языка привело к редким массовым протестам и обеспокоенности среди монгольской диаспоры в Австралии.

Все началось с того, что тысячи родителей, бабушек, дедушек и учителей мирно подписали петиции своими отпечатками пальцев с красной печатью, выразив свое несогласие с новой языковой политикой, когда она впервые была отмечена в конце августа.





Но вскоре это превратилось в редкие большие собрания за пределами школ, когда люди скандировали лозунги протеста и пели.

Во Внутренней Монголии, автономном регионе в Китае, было предписано, чтобы три предмета - мораль и право (политика), история и литература - преподавались на китайском языке, официальном языке Китая, в течение трехлетнего периода с использованием государственных учебников.

Протест по поводу этой политики вызвал быстрое подавление властями региона, которые начали удалять в социальных сетях сообщения критикующих ее и арестовывать участников протестов.

Обеспокоенность сообщества

Многие люди из монгольской диаспоры, проживающие в Австралии, к которым обратился SBS News, выразили обеспокоенность по поводу того, что происходит в регионе, но отказались от интервью, сославшись на опасения по поводу безопасности их семьи, все еще живущей во Внутренней Монголии.

Но жительница Мельбурна Жиранхуар Жиранхуар, которая эмигрировала в Австралию из Внутренней Монголии в 2010 году, разделяла переживаемую ею печаль.

По ее словам, монгольский язык является «частью нашей идентичности», добавив, что из-за его статуса меньшинства она испытывает дополнительное желание удержать его.

«Мне очень грустно [слышать, что происходит во Внутренней Монголии], это влияет на мою повседневную жизнь, я не могу нормально спать или есть, потому что знаю, насколько это важно для нас. Если мы естественным образом теряем свой язык, это нормально, мы принимаем это, но это начало искусственного геноцида нашей культуры, это очень печально», - сказала она.

Она также опасается, что новая директива ускорит ассимиляцию монголов в китайскую культуру, сказала она.

До недавних изменений монгольскому образованию была предоставлена степень свободы, которой не было в более беспокойных регионах меньшинств - Тибете и Синьцзяне. В этих регионах с начала 2000-х годов обучение тибетскому и уйгурскому языкам становилось все более ограниченным.





Ученый-социолингвист из Канберры доктор Гэгээнтуул Баягуд сказал, что опасения представителей австралийской диаспоры оправданы. По ее словам, монгольский язык уже является хрупким и «находится на ранней стадии опасности». Менее 40 процентов монгольских родителей в регионе отправляют своих детей в монгольские школы, остальные записывают своих детей в обычные китайские школы.





Сообщается о самоубийствах в регионе

Доцент Сорас сказал, что попытки региональных властей заставить замолчать инакомыслие по поводу языковой политики оказали огромное давление на родителей и учителей. Сообщается, что в начале этого месяца в результате самоубийства умер директор начальной школы во Внутренней Монголии.

В то время как в монгольских школах в Китае уже есть некоторое обучение на мандаринском языке, теперь мандаринский язык нужно преподавать с первого класса, на год раньше, чем было до этого.

Китай заявил, что эта политика поможет обеспечить учебные программы и учебники самого высокого стандарта. В заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, региональные власти Внутренней Монголии, как сообщается, подчеркнули важность «усиления образования на национальном языке в этнических районах». Официальные лица настаивают на том, что по-прежнему будет возможность преподавать монгольский язык по другим предметам и классам, а власти также заявили, что это улучшит перспективы трудоустройства учащихся из числа этнических меньшинств.

источник: sbs.com.au

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