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  12 октября 2020
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11 октября в Узбекистане выявлено 322 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 11 октября, в Узбекистане выявлено 322 случая заболевания коронавирусом. В этот день умерли 3 больных коронавирусом и общий показатель смерности достиг 505.

Вместе с тем, в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях выздоровело всего 365 человек.

В настоящее время из выявленных 61 098 пациентов выздоровели 58 069 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

️Из 2524 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 322 - находятся в тяжелом, а 110 – крайне тяжелом состоянии.

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