В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,2 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 41 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 52 человека выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 222 человека, из них вылечились 9058 пациентов, скончались 79 человек.

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