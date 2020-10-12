В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,2 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:17, 12 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 41 человек по подозрению находился под наблюдением врачей, 52 человека выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 222 человека, из них вылечились 9058 пациентов, скончались 79 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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