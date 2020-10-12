Миллиардер Алишер Усманов поддержал программу повышения качества преподавания русского языка в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Главы министерств народного образования Узбекистана и России достигли договоренности об улучшении качества обучения русскому языку в узбекских школах.

Министерство народного образования, Министерство просвещения РФ и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» подписали совместную программу по запуску проекта «Класс!», направленного на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.

Российская делегация посетила Ташкент 11 октября для подписания меморандума о совместном проекте по запуску программы.

На первом этапе реализации проекта «Класс!» 32 российских методиста приехали в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ.

К 2021 году планируется прибытие еще 100 российских специалистов. Согласно сообщению, ежегодно в страну будут приезжать 100 специалистов.

Во время церемонии подписания участникам было показано видеообращение Алишера Усманова.

"Я сам закончил русскоязычную школу, поэтому мне особенно приятно поддерживать такую долгосрочную и стратегическую инициативу Правительства Узбекистана, Министерства просвещения Российской Федерации по обучению русскому языку на моей исторической родине. Уверен, что это не просто поддержка образования, но и поддержка наших общих традиций, наших талантов. Эта инициатива будет успешна и будет востребована среди всего населения Узбекистана, поэтому я желаю ей огромных успехов»", - сказал Усманов в этом видеообращении.

6 октября министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что особое внимание будет уделено преподаванию английского и русского языков в школах Узбекистана с целью улучшения качества учебных часов без увеличения их количества.

Тогда министр сообщил, что с этой целью были приглашены специалисты из России, и приехала первая группа из них, которая начала работать в Институте повышения квалификации им.А.Авлони.