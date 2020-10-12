На утро 12 октября в Казахстане выявили 74 новых случая коронавируса. Всего — 108 831

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 11;
- Северо-Казахстанская область - 11;
- Атырауская область - 8;
- Карагандинская область - 7;
- Павлодарская область - 6;
- город Нур-Султан - 5;
- город Алматы - 5;
- Мангистауская область - 5;
- Акмолинская область - 4;
- Костанайская область - 4;
- Жамбылская область - 3;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- город Шымкент - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 831 случай заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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