[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 12 октября в Казахстане выявили 74 новых случая коронавируса. Всего — 108 831

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 11;

- Северо-Казахстанская область - 11;

- Атырауская область - 8;

- Карагандинская область - 7;

- Павлодарская область - 6;

- город Нур-Султан - 5;

- город Алматы - 5;

- Мангистауская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Костанайская область - 4;

- Жамбылская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- город Шымкент - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 831 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане коронавирусная пневмония выявлена у 34 человек
  • Для трудовых мигрантов Узбекистана назначили еще восемь поездов из Волжского до Ташкента
  • Представители СМИ Монголии приняли участие в ежегодной Центральноазиатской конференции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com