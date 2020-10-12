На утро 12 октября в Казахстане выявили 74 новых случая коронавируса. Всего — 108 831

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 11;

- Северо-Казахстанская область - 11;

- Атырауская область - 8;

- Карагандинская область - 7;

- Павлодарская область - 6;



- город Нур-Султан - 5;



- город Алматы - 5;

- Мангистауская область - 5;



- Акмолинская область - 4;

- Костанайская область - 4;



- Жамбылская область - 3;



- Западно-Казахстанская область - 3;

- город Шымкент - 1;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 831 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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