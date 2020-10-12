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  12 октября 2020
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Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни после коронавируса

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, каким образом человечество полностью преодолеет последствия пандемии коронавируса.

По его мнению, главное условие для возвращения к «нормальной жизни» заключается в прививках от коронавируса.

«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», - цитирует его РИА Новости.

Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

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