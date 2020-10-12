В Лондоне арестован контрабандист с артефактами, украденными в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Шесть глазурованных изразцов из средневекового мемориального комплекса с окраины Самарканда привезены в Хитроу в чемодане. Человек, который ввез их контрабандой после полета из Дубая в январе, сфальсифицировал документы, объявив артефакты «точными состаренными копиями».

В доказательство он предъявил квитанцию, в которой утверждалось, что изразцы были куплены в Шардже накануне за примерно 70 фунтов стерлингов, передает Нуз.уз.

Пограничные службы Великобритании связались с музеем, чтобы установить, подлинны ли плитки, и если да, то откуда они.

Старший куратор отдела Ближнего Востока Британского музея Сент-Джон Симпсон сказал, что плитки с изразцами – подлинные и «потрясающие» артефакты. Фактически, они стоят несколько десятков тысяч фунтов и имеют культурное значение для страны их происхождения, Узбекистана, подчеркнул он.

Симпсон обратился за помощью к десятку экспертов из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а также США и России.

«В данном случае была действительно фантастическая удача привлечь к поискам истины такой широкий круг специалистов, причем в очень короткие сроки, несмотря на глобальную пандемию», — сказал он.

Плитка, сделанная под старину, датируется концом XIII — серединой XIV веков. Они относятся к периоду, который начался с основания ханства при Чингизхане, втором сыне Чингисхана, примерно в 1227 году и продолжался до 1363 года.

Они имеют три цвета глазури — белый, бирюзовый и синий кобальт — и на каждом есть коранические надписи, но только один завершен.

Узбекские специалисты подтвердили, что изразцы происходят из мемориального комплекса Шах-Зинда недалеко от Самарканда. По их словам, раскопки и реставрационные работы проводились в 1996 году и в начале 2000 года, и ряд обнаруженных на тот момент глазурованных артефактов до сих пор не учтены.

Сообщается, что древние артефакты из Самарканда перед возвращением будут выставлены в Лондоне.