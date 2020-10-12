В Туркменистане оштрафованных за нарушение масочного режима заставляют собирать хлопок, - СМИ

CentralAsia (TM) - Из регионов Туркменистана, где официально не зарегистрировано ни единого случая коронавируса, поступают сообщения о том, как сотрудники полиции на улицах задерживают и штрафуют людей без масок, а зачастую заставляют оплатить штраф на месте, не выписывая при этом никаких квитанций.

Кроме этого, сообщается, что граждан, задержанных по разным причинам, заставляют собирать хлопок.

«В городе Мары полицейские внезапно появляются на автобусных остановках и задерживают людей без защитных масок и доставляют их в полицейское отделение на улице Огузхана. Где-то месяц назад лиц, задержанных за нахождение на улице без маски, штрафовали на 21 манат, теперь им начали выписывать штраф в 51 манат. Задержанных граждан заставляют оплатить штраф на месте, но не выписывают при этом квитанции. Люди, естественно, подозревают, что оплаченные деньги попадают не в госказну, а в карман полицейских», сообщил 9 октября корреспондент Азатлыка в Марыйском велаяте.

Также сообщается, что наряду с гражданами без масок в массовом порядке задерживают и доставляют в полицейские отделения граждан, ездящих на велосипедах без касок, лиц, курящих насвай и находящихся в нетрезвом состоянии, а также бездомных людей, обитающих в подвалах многоэтажных домов.

«В первую очередь в полицейском отделении у этих лиц забирают мобильные телефоны, а потом требуют оплатить штраф. Если у задержанного гражданина при себе не имеется необходимой суммы им даже не дают возможности связаться с близкими и попросить помощи. Этих людей направляют в Огузханский этрап на сбор хлопка», сообщил наш корреспондент из города Байрамали.

По его словам, каждого задержанного обязуют выполнить норму в 40 кг хлопка, и заставляют трудиться под строгим надзором.

«Таким образом на хлопковых полях принудительно трудятся десятки людей, среди которых есть пожилые люди и женщины. С ними обращаются, как с рабами. Надзирающий над ними полицейский постоянно матерится и кричит на них, не разрешает им даже присесть и выйти на край поля, чтобы попить воды. В одном случае двоим бездомным лицам из числа задержанных дали задание разносить воду остальным в поле», рассказал наш корреспондент, ставший свидетелем этой ситуации.