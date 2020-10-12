Путин рассказал, есть ли в большой политике дружба

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа, передает РИА Новости.

«В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью», - сказал Путин.



Он добавил, что прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах.

Однако, по словам Путина, хорошие отношения между людьми, в том числе лидерами стран, всегда помогают в решении самых сложных проблем. «И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны», - считает президент.