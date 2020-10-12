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  12 октября 2020
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В Европе вторая волна коронавируса может стать масштабнее первой, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Во Франции за минувшие сутки выявлено более 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это на 10 тысяч меньше, чем сутками ранее (почти 27 тысяч — новый рекорд для Франции). В общей сложности в стране было выявлено более 730 тыс. случаев заражения.

Как сообщает Euronews, на этой неделе в список городов, где введен максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа. Телеканал сообщает, что вторая волна пандемии может стать масштабнее первой.

Рост числа заражений ускорился в Италии, где до недавнего времени ситуация была относительно спокойной. За последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тыс. новых случаев. За время пандемии в Италии коронавирусом заразились около 350 тыс. человек.

Почти 13 тыс. новых случаев выявлено в воскресенье в Великобритании. Общее число заразившихся превысило отметку в 600 тыс. человек. Как ожидается, в понедельник премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах, в частности, о временном закрытии ресторанов и пабов в некоторых городах страны.

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