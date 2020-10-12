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  12 октября 2020
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Для трудовых мигрантов Узбекистана назначили еще восемь поездов из Волжского до Ташкента

CentralAsia (UZ) -  Приволжская железная дорога объявила о назначении еще восьми рейсов поезда №483/484 сообщением Волжский — Ташкент. На них на родину вывезут граждан Узбекистана, приехавших в Россию на заработки.

"Дополнительные поезда будут отправляться 12, 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21:57", — сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Продажа билетов уже открыта. Для покупки проездных документов необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.

Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что под Волгоградом собрались тысячи граждан Узбекистана в надежде вернуться на родину. Уехать смогли не все. Тем, кто остался, выделили места и питание в местной мечети.

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