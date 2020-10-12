Названы сроки выхода на плато по коронавирусу в России

CentralAsia (CA) - Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



По ее словам, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.



«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», - сказала Пшеничная в интервью с РИА Новости.



Введенные меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, добавила она.