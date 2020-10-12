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  12 октября 2020
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Около 200 случаев заражения коронавирусом В Монголии завезены из России, - Минздрав

CentralAsia (MNG) -  За все время пандемии в Монголии зарегистрировано 318 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — 200 случаев завезены из России. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу в ходе пресс-конференции Минздрава.

За выходные 2024 человека дали отрицательный результат на коронавирус. Коронавирус был обнаружен в трех образцах людей, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 318. Были инфицированы гражданин России, дальнобойщик, 51-летний мужчина приехавший через КПП Алтанбулаг, 31-летняя женщина и 25-летний мужчина, прибывшие 10 октября самолетом из рейса Токио — Улан-Батор.

60-летняя женщина и 81-летняя женщина, прилетевшая самолетом из рейса Сиэтл — Улан-Батор, выздоровели и переведены в санаторно-курортный изолятор. Из 318 подтвержденных случаев коронавируса в Монголии 310 человек вылечены. У 5 пациентов болезнь протекает в легкой форме, а состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.

Коронавирус в Монголии
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