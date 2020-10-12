Президент Туркменистана открыл ожоговый центр в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - В День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, 10 октября, в Ашхабаде состоялось открытие Международного ожогового центра и Эстетического центра.

Объекты открывал президент Гурбангулы Бердымухамедов. В церемонии принимали участие глава Медждлиса, члены кабмина и другие чиновники, а также врачи из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает госинформагентство ТДХ.

Пятиэтажный ожоговый комплекс построен турецкой компанией «Gap Inşaat» и рассчитан на 130 мест из них 20 – для детей, 80 – для взрослых и 30 – в отделении пластико-восстановительной хирургии и интенсивного лечения.

Германская ожоговая ассоциация присудила центру сертификат, как «лучшему ожоговому центру в регионе, использующему креативные технологии». Второй сертификат присудил Швейцарский федеральный технологический институт «за высокие технологии и инновации с использованием экологически безопасного высокотехнологичного оборудования».

Эстетический центр, здание которого имеет форму зеркала, будет оказывать косметологические услуги по всем направлениям в области красоты и эстетики. Посетителям предложат услуги для поддержания красоты человеческого тела, курсы по коррекции веса, процедуры массажа, релаксации, парикмахерские и косметологические услуги.



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