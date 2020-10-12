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  12 октября 2020
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Застрявшие в Эстонии с мая граждане Туркменистана смогли улететь на родину

CentralAsia (UZ) -  Группа из девяти граждан Туркменистана, которой с мая не удавалось покинуть Эстонию из-за введенных ограничений на поездки, смогла в воскресенье, 11 октября, вылететь на родину.

Об этом сообщило 11 октября в социальных сетях эстонское отделение Международной организации по миграции (IOM), отметив, что граждане Туркменистана вылетели в Германию, а оттуда в воскресенье вечером прямым рейсом отправятся на родину.

Тем же рейсом отправилась еще одна группа туркменов, которая ждала этой возможности с августа.

Вернуться домой им препятствовали ограничения на путешествия и поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В IOM поблагодарили МВД Эстонии за содействии в организации отправки граждан Туркменистана на родину.

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