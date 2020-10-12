[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане показали образец новой формы туристической полиции (фото)

CentralAsia (UZ) -  МВД Узбекистана продемонстрировало форменную одежду нового образца, которая проходит тестирование у сотрудников службы Ташкента и столичной области, служащих в сфере туризма.

Сообщается, что в разработке формы, внимание уделено внешнему виду, удобности и современному дизайну. Учитывались и другие аспекты: специфика деятельности сотрудников службы, климатические свойства и современность.

"В процессе проекта изучен зарубежный опыт в данном деле. Форменная одежда, являющаяся результатом усилий, будет проходить тестирование в этом году, по установленным недостаткам внесут изменения", - сообщили в МВД.

В 2017 году постановлением Кабинета Министров Узбекистана была утверждена Концепция обеспечения безопасного туризма. Первые управления по обеспечению безопасного туризма появились в том же году.

В марте 2019-го вышло постановление Президента Узбекистана о применении Концепции обеспечения безопасного туризма и ее поэтапной реализации в Ташкенте, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

Основные задачи нового подразделения – обеспечение общественной безопасности в местах, где расположены достопримечательности города. Помощь туристической полиции может понадобиться в гостиницах, точках продажи сувениров, местах расположения банкоматов и в дороге.

print
  • Милиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Минске. Видео
  • Представители СМИ Монголии приняли участие в ежегодной Центральноазиатской конференции
  • В Монголии собрано 132,5 тыс. тонн зерна по всей стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com