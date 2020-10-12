В Узбекистане показали образец новой формы туристической полиции (фото)

CentralAsia (UZ) - МВД Узбекистана продемонстрировало форменную одежду нового образца, которая проходит тестирование у сотрудников службы Ташкента и столичной области, служащих в сфере туризма.

Сообщается, что в разработке формы, внимание уделено внешнему виду, удобности и современному дизайну. Учитывались и другие аспекты: специфика деятельности сотрудников службы, климатические свойства и современность.

"В процессе проекта изучен зарубежный опыт в данном деле. Форменная одежда, являющаяся результатом усилий, будет проходить тестирование в этом году, по установленным недостаткам внесут изменения", - сообщили в МВД.

В 2017 году постановлением Кабинета Министров Узбекистана была утверждена Концепция обеспечения безопасного туризма. Первые управления по обеспечению безопасного туризма появились в том же году.

В марте 2019-го вышло постановление Президента Узбекистана о применении Концепции обеспечения безопасного туризма и ее поэтапной реализации в Ташкенте, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

Основные задачи нового подразделения – обеспечение общественной безопасности в местах, где расположены достопримечательности города. Помощь туристической полиции может понадобиться в гостиницах, точках продажи сувениров, местах расположения банкоматов и в дороге.